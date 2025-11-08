Današnja cena YAKUZAI

Današnja cena kriptovalute YAKUZAI (VYBE) v živo je --, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz VYBE v USD je -- na VYBE.

Kriptovaluta YAKUZAI je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 32,153, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1000.00M VYBE. V zadnjih 24 urah se je VYBE trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je VYBE premaknil -- v zadnji uri in -15.82% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije YAKUZAI (VYBE)

Tržna kapitalizacija $ 32.15K$ 32.15K $ 32.15K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 32.15K$ 32.15K $ 32.15K Zaloga v obtoku 1000.00M 1000.00M 1000.00M Skupna ponudba 999,998,487.6229811 999,998,487.6229811 999,998,487.6229811

Trenutna tržna kapitalizacija YAKUZAI je $ 32.15K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba VYBE je 1000.00M, skupna ponudba pa znaša 999998487.6229811. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 32.15K.