Yakushima Inu Cena (YAKU)
Današnja cena kriptovalute Yakushima Inu (YAKU) v živo je --, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz YAKU v USD je -- na YAKU.
Kriptovaluta Yakushima Inu je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 24,348, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 420.69B YAKU. V zadnjih 24 urah se je YAKU trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.
V kratkoročni uspešnosti se je YAKU premaknil -- v zadnji uri in 0.00% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.
Trenutna tržna kapitalizacija Yakushima Inu je $ 24.35K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba YAKU je 420.69B, skupna ponudba pa znaša 420690000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 24.35K.
--
--
0.00%
0.00%
Danes je bila sprememba cene Yakushima Inu v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Yakushima Inu v USD $ 0.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Yakushima Inu v USD $ 0.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Yakushima Inu v USD $ 0.
|Pika
|Sprememba (USD)
|Sprememba (%)
|Danes
|$ 0
|--
|30 dni
|$ 0
|0.00%
|60 dni
|$ 0
|+5.80%
|90 dni
|$ 0
|--
Leta 2040 bi cena Yakushima Inu lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
The Yakushima Inu: Japan's Rarest Dog Breed
The Yakushima Inu, a rare breed from Yakushima Island, Japan, is a medium-sized Spitz-type dog bred for wild boar hunting. Its wolf-like nature and elusive history fascinate enthusiasts. Crossbreeding with other breeds has made purebreds nearly extinct, leaving its status uncertain and documentation scarce.
Renowned for loyalty and intelligence, the Yakushima Inu thrived in Yakushima’s rugged forests. Unlike recognized Nihon Ken breeds, it lacks official designation, adding to its obscurity. Its sturdy build and thick coat suited the island’s terrain, but limited records hinder defining clear breed standards.
With few, if any, purebred Yakushima Inus left, preservation is challenging. Enthusiasts may connect with Japanese breeder networks to learn more. Its rarity emphasizes the need for conservation to protect this unique piece of Japan’s canine heritage from disappearing entirely.
