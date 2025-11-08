Današnja cena Y U NO

Današnja cena kriptovalute Y U NO (YUNO) v živo je $ 0.00000693, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz YUNO v USD je $ 0.00000693 na YUNO.

Kriptovaluta Y U NO je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 6,927.33, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.95M YUNO. V zadnjih 24 urah se je YUNO trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00012974, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00000431.

V kratkoročni uspešnosti se je YUNO premaknil -- v zadnji uri in 0.00% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Y U NO (YUNO)

Tržna kapitalizacija $ 6.93K$ 6.93K $ 6.93K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 6.93K$ 6.93K $ 6.93K Zaloga v obtoku 999.95M 999.95M 999.95M Skupna ponudba 999,953,980.437887 999,953,980.437887 999,953,980.437887

