By decentralizing both intelligence and physical execution, Xybertic redefines how humanity interacts with automation, data, and work itself. Built on the secure foundation of Ethereum and enhanced by advanced cryptographic privacy layers, Xybertic is not just a platform — it’s the birth of a new civilization where intelligent agents collaborate freely, private AI flourishes, and autonomous robotics transforms real-world industries without centralized gatekeepers.

Zdaj, ko razumete tokenomiko XYB, raziščite ceno žetona XYB v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov XYB, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Xybertic (XYB) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal XYB? Naša stran za napovedovanje cen XYB združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

