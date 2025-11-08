Današnja cena Xwawa

Današnja cena kriptovalute Xwawa (XWAWA) v živo je $ 0.00023025, s spremembo 6.70 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz XWAWA v USD je $ 0.00023025 na XWAWA.

Kriptovaluta Xwawa je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 231,427, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B XWAWA. V zadnjih 24 urah se je XWAWA trgovalo med $ 0.00022505 (najnižje) in $ 0.00025927 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00137407, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00009006.

V kratkoročni uspešnosti se je XWAWA premaknil -0.32% v zadnji uri in +5.31% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Xwawa (XWAWA)

Tržna kapitalizacija $ 231.43K$ 231.43K $ 231.43K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 231.43K$ 231.43K $ 231.43K Zaloga v obtoku 1.00B 1.00B 1.00B Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

