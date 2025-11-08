Današnja cena XVGZKE

Današnja cena kriptovalute XVGZKE (XVGZKE) v živo je $ 0.00000507, s spremembo 8.13 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz XVGZKE v USD je $ 0.00000507 na XVGZKE.

Kriptovaluta XVGZKE je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 50,721, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 10.00B XVGZKE. V zadnjih 24 urah se je XVGZKE trgovalo med $ 0.00000464 (najnižje) in $ 0.00000519 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00000711, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00000254.

V kratkoročni uspešnosti se je XVGZKE premaknil -- v zadnji uri in +97.23% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije XVGZKE (XVGZKE)

Tržna kapitalizacija $ 50.72K$ 50.72K $ 50.72K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 50.72K$ 50.72K $ 50.72K Zaloga v obtoku 10.00B 10.00B 10.00B Skupna ponudba 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

