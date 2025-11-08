Današnja cena XVGOPT

Današnja cena kriptovalute XVGOPT (XVGOPT) v živo je --, s spremembo 3.99 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz XVGOPT v USD je -- na XVGOPT.

Kriptovaluta XVGOPT je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 31,647, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 10.00B XVGOPT. V zadnjih 24 urah se je XVGOPT trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je XVGOPT premaknil -- v zadnji uri in +7.38% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije XVGOPT (XVGOPT)

Tržna kapitalizacija $ 31.65K$ 31.65K $ 31.65K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 31.65K$ 31.65K $ 31.65K Zaloga v obtoku 10.00B 10.00B 10.00B Skupna ponudba 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija XVGOPT je $ 31.65K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba XVGOPT je 10.00B, skupna ponudba pa znaša 10000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 31.65K.