Današnja cena XVGARB

Današnja cena kriptovalute XVGARB (XVGARB) v živo je $ 0.00000303, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz XVGARB v USD je $ 0.00000303 na XVGARB.

Kriptovaluta XVGARB je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 10,604.91, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 3.50B XVGARB. V zadnjih 24 urah se je XVGARB trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00001048, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00000264.

V kratkoročni uspešnosti se je XVGARB premaknil -- v zadnji uri in -14.13% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije XVGARB (XVGARB)

Trenutna tržna kapitalizacija XVGARB je $ 10.60K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba XVGARB je 3.50B, skupna ponudba pa znaša 3500000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 10.60K.