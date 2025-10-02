Tokenomika XSwap Protocol (XSP) Odkrijte ključne vpoglede v XSwap Protocol (XSP), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času. Valuta USD

Tokenomika in analiza cen XSwap Protocol (XSP) Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za XSwap Protocol (XSP), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu. Tržna kapitalizacija: $ 1.33M $ 1.33M $ 1.33M Skupna ponudba: $ 13.00B $ 13.00B $ 13.00B Razpoložljivi obtok: $ 2.40B $ 2.40B $ 2.40B FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): $ 7.19M $ 7.19M $ 7.19M Najvišja vrednost vseh časov: $ 0.01451122 $ 0.01451122 $ 0.01451122 Najnižja vrednost vseh časov: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cena: $ 0.00055297 $ 0.00055297 $ 0.00055297 Preberite več o ceni XSwap Protocol (XSP)

Informacije o XSwap Protocol (XSP) XSwap Protocol is the first decentralized exchange (DEX) that utilizes an automated market maker (AMM) system on the Xinfin network XDC. Its vision is to grow the Xinfin network by enabling emerging projects to enter the market directly after the completion of their development period. It allows and facilitates the swap and exchange of XRC-20 tokens thereafter. The developers of XSWAP chose Xinfin XDC network for the following reasons: Xinfin is a hybrid blockchain platform that is built to modernize the global trade and finance sector through an accessible, efficient and highly versatile decentralized infrastructure solution. Xinfin is designed to complement the legacy financial ecosystem by providing a permissioned blockchain that governments, enterprises, and private firms can use to overhaul their tech stack and power a range of novel use cases. XDC is the coin of Xinfin and it will be used in the XDC Swap as a mediator like Ethereum's ETH in Uniswap AMM. Moreover, XSWAP wants to utilize Xinfin's technology, which supports smart contracts and processes 2000 transactions per second (TPS) at the lowest possible fee with an almost instant transaction confirmation of as fast as two seconds. Xinfin is a much-evolved GREEN hybrid blockchain. Uradna spletna stran: https://xspswap.finance

Tokenomika XSwap Protocol (XSP): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe Razumevanje tokenomike XSwap Protocol (XSP) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala. Ključne metrike in njihov izračun: Skupna ponudba: Največje število žetonov XSP, ki so bili ali še bodo ustvarjeni. Razpoložljivi obtok: Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti. Največjo obtok: Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov XSP. FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku. Stopnja inflacije: Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen. Zakaj so trgovcem te metrike pomembne? Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost. Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen. Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora. Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti. Zdaj, ko razumete tokenomiko XSP, raziščite ceno žetona XSP v živo!

Napoved cene XSP Želite vedeti, v katero smer se bo gibal XSP? Naša stran za napovedovanje cen XSP združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

