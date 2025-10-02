Tokenomika xSUSHI (XSUSHI)

Tokenomika xSUSHI (XSUSHI)

Odkrijte ključne vpoglede v xSUSHI (XSUSHI), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 05:41:32 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen xSUSHI (XSUSHI)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za xSUSHI (XSUSHI), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 8.45M
Skupna ponudba:
$ 7.80M
Razpoložljivi obtok:
$ 7.80M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 8.45M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 26.33
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.651595
Trenutna cena:
$ 1.083
Informacije o xSUSHI (XSUSHI)

xSUSHI is a token similar to our SushiSwap's Liquidity Provider tokens, that you receive in exchange for staking SUSHI tokens in the Sushibar. While holding the token, it will appreciate it value, as fees from our exchange platform are "served to the Sushibar". The xSUSHI token is always worth more than a regular SUSHI token.

Uradna spletna stran:
https://sushi.com/

Tokenomika xSUSHI (XSUSHI): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike xSUSHI (XSUSHI) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov XSUSHI, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov XSUSHI.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko XSUSHI, raziščite ceno žetona XSUSHI v živo!

Napoved cene XSUSHI

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal XSUSHI? Naša stran za napovedovanje cen XSUSHI združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

mc_how_why_title
Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

