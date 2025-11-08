Današnja cena xSUI

Današnja cena kriptovalute xSUI (XSUI) v živo je $ 2.15, s spremembo 8.60 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz XSUI v USD je $ 2.15 na XSUI.

Kriptovaluta xSUI je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 3,136,245, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.45M XSUI. V zadnjih 24 urah se je XSUI trgovalo med $ 1.95 (najnižje) in $ 2.21 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 4.17, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 1.39.

V kratkoročni uspešnosti se je XSUI premaknil -0.11% v zadnji uri in -10.13% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije xSUI (XSUI)

Tržna kapitalizacija $ 3.14M$ 3.14M $ 3.14M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 3.14M$ 3.14M $ 3.14M Zaloga v obtoku 1.45M 1.45M 1.45M Skupna ponudba 1,450,000.0 1,450,000.0 1,450,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija xSUI je $ 3.14M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba XSUI je 1.45M, skupna ponudba pa znaša 1450000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 3.14M.