Današnja cena kriptovalute xSUI (XSUI) v živo je $ 2.15, s spremembo 8.60 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz XSUI v USD je $ 2.15 na XSUI.
Kriptovaluta xSUI je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 3,136,245, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.45M XSUI. V zadnjih 24 urah se je XSUI trgovalo med $ 1.95 (najnižje) in $ 2.21 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 4.17, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 1.39.
V kratkoročni uspešnosti se je XSUI premaknil -0.11% v zadnji uri in -10.13% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.
Trenutna tržna kapitalizacija xSUI je $ 3.14M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba XSUI je 1.45M, skupna ponudba pa znaša 1450000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 3.14M.
-0.11%
+8.60%
-10.13%
-10.13%
Danes je bila sprememba cene xSUI v USD $ +0.170112.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene xSUI v USD $ -0.8004372600.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene xSUI v USD $ -0.8709931650.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene xSUI v USD $ -1.6704728812284623.
|Pika
|Sprememba (USD)
|Sprememba (%)
|Danes
|$ +0.170112
|+8.60%
|30 dni
|$ -0.8004372600
|-37.22%
|60 dni
|$ -0.8709931650
|-40.51%
|90 dni
|$ -1.6704728812284623
|-43.72%
Leta 2040 bi cena xSUI lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
xSUI is a tokenized version of staked SUI. When users stake SUI via Momentum Finance, they receive xSUI in return, a liquid token that continuously accrues staking rewards while remaining usable across DeFi protocols.
In a DeFi landscape that demands both performance and flexibility, xSUI enables users to earn staking rewards without locking up their SUI, unlocking new opportunities across trading, lending, and liquidity provisioning.
xSUI is minted through SpringSui, the secure, non-custodial staking framework for Sui. It’s already securing over $200 million in assets, reflecting the high demand for secure and flexible staking infrastructure.
The contracts behind xSUI are audited by OtterSec and Zellic, two of the most respected firms in blockchain security, providing users with confidence in the safety and integrity of the system.
And with its upcoming debut on OKX Wallet’s Cryptopedia, xSUI will be introduced to an audience of more than 53 million users, accelerating adoption and awareness across global markets.
