Informacije o ceni XSilo (XSILO) v (USD)

24-urni razpon sprememb cen: $ 0.0239651 $ 0.0239651 $ 0.0239651 24H Nizka $ 0.02702967 $ 0.02702967 $ 0.02702967 24H Visoka 24H Nizka $ 0.0239651$ 0.0239651 $ 0.0239651 24H Visoka $ 0.02702967$ 0.02702967 $ 0.02702967 Najvišja vseh časov $ 0.067242$ 0.067242 $ 0.067242 Najnižja cena $ 0.02228417$ 0.02228417 $ 0.02228417 Sprememba cene (1H) -0.16% Sprememba cene (1D) +5.31% Sprememba cene (7D) +1.37% Sprememba cene (7D) +1.37%

Cena XSilo (XSILO) v realnem času je $0.02523797. V zadnjih 24 urah se je XSILO trgovalo med najnižjo vrednostjo $ 0.0239651 in najvišjo vrednostjo $ 0.02702967, kar kaže na aktivno tržno nestanovitnost. Najvišja cena XSILO v vseh časov je $ 0.067242, medtem ko je njegova najnižja cena v vseh časov $ 0.02228417.

Kratkoročna uspešnost XSILO se je v zadnji uri spremenila za -0.16%, v 24 urah +5.31% in v 7 dneh +1.37%. To vam omogoča hiter pregled najnovejših gibanj cen in tržne dinamike na MEXC.

Tržne informacije XSilo (XSILO)

Tržna kapitalizacija $ 5.16M$ 5.16M $ 5.16M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 5.16M$ 5.16M $ 5.16M Zaloga v obtoku 204.73M 204.73M 204.73M Skupna ponudba 204,734,537.181034 204,734,537.181034 204,734,537.181034

Trenutna tržna kapitalizacija XSilo je $ 5.16M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba XSILO je 204.73M, skupna ponudba pa znaša 204734537.181034. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 5.16M.