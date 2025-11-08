Današnja cena Xrpatriot

Današnja cena kriptovalute Xrpatriot (XRPATRIOT) v živo je $ 0.05745, s spremembo 0.79 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz XRPATRIOT v USD je $ 0.05745 na XRPATRIOT.

Kriptovaluta Xrpatriot je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1,020,309, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 17.76M XRPATRIOT. V zadnjih 24 urah se je XRPATRIOT trgovalo med $ 0.056976 (najnižje) in $ 0.058828 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.142747, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.056976.

V kratkoročni uspešnosti se je XRPATRIOT premaknil -- v zadnji uri in -16.64% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Xrpatriot (XRPATRIOT)

Tržna kapitalizacija $ 1.02M$ 1.02M $ 1.02M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 1.02M$ 1.02M $ 1.02M Zaloga v obtoku 17.76M 17.76M 17.76M Skupna ponudba 17,760,000.00000001 17,760,000.00000001 17,760,000.00000001

Trenutna tržna kapitalizacija Xrpatriot je $ 1.02M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba XRPATRIOT je 17.76M, skupna ponudba pa znaša 17760000.00000001. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.02M.