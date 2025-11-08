BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute CONX v živo je 0.02303662 USD. Tržna kapitalizacija CONX je 19,577,648 USD. Spremljajte posodobitve cen iz CONX v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o CONX

Informacije o ceni CONX

Kaj je CONX

Uradna spletna stran CONX

Tokenomika CONX

Napoved cen CONX

CONX Cena (CONX)

Cena 1 CONX v USD v živo:

$0.02303662
+8.70%1D
Ti podatki so pridobljeni od tretjih oseb.
CONX (CONX) Live Price Chart
Današnja cena CONX

Današnja cena kriptovalute CONX (CONX) v živo je $ 0.02303662, s spremembo 8.74 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz CONX v USD je $ 0.02303662 na CONX.

Kriptovaluta CONX je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 19,577,648, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 849.52M CONX. V zadnjih 24 urah se je CONX trgovalo med $ 0.02063215 (najnižje) in $ 0.02304549 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1.4, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.02004586.

V kratkoročni uspešnosti se je CONX premaknil +1.58% v zadnji uri in -13.20% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije CONX (CONX)

$ 19.58M
--
$ 46.09M
849.52M
1,999,921,732.5821
Trenutna tržna kapitalizacija CONX je $ 19.58M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba CONX je 849.52M, skupna ponudba pa znaša 1999921732.5821. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 46.09M.

Zgodovina cene CONX, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.02063215
24H Nizka
$ 0.02304549
24H Visoka

$ 0.02063215
$ 0.02304549
$ 1.4
$ 0.02004586
+1.58%

+8.74%

-13.20%

-13.20%

Zgodovina cen CONX (CONX) v USD

Danes je bila sprememba cene CONX v USD $ +0.00185185.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene CONX v USD $ -0.0063837814.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene CONX v USD $ -0.0071261503.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene CONX v USD $ -0.01527089020251981.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.00185185+8.74%
30 dni$ -0.0063837814-27.71%
60 dni$ -0.0071261503-30.93%
90 dni$ -0.01527089020251981-39.86%

Napoved cene za kriptovaluto CONX

Napoved cene CONX (CONX) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena CONX v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen CONX (CONX) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena CONX lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute CONX v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen CONX za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute CONX.

Kaj je CONX (CONX)

CONX (Culture = Connect) is a next-generation Layer 1 Cultural Fintech Mainnet that bridges Web2 and Web3, connecting culture, finance, and technology into one trusted digital ecosystem. Designed for the AI and tokenized-asset era, CONX integrates Real World Assets (RWA), Security Tokens (STO), AI-generated content (AIGC), and intellectual property (IP) within a compliance-ready architecture that enables institutions, creators, and investors to participate safely in the digital economy. Through the CONX Pulse platform, users can issue, tokenize, and trade real-world assets transparently on-chain, while Vault, Origin, Nest, and Arena provide comprehensive infrastructure for digital asset management, IP registration, AI-powered creation, and creator-driven economies. Built on a foundation of trust, interoperability, and regulation-aligned governance, CONX connects TradFi and DeFi, enabling seamless capital movement across borders and industries. From Content to Capital – CONX connects every form of value.

CONX Vault A secure digital asset wallet and management solution that allows users to safely store and organize their assets within the CONX ecosystem. Built on advanced security infrastructure, Vault supports the reliable storage, transfer, and tracking of multiple asset types, including Real World Assets (RWA), non-fungible tokens (NFTs), and digital tokens, ensuring safety and transparency across all transactions.

CONX Origin A property (IP) registration and tokenization platform that enables creators to establish, manage, and utilize their intellectual property on-chain. Origin provides a unified framework for IP registration, verification, and value tracking, allowing creators to transparently manage ownership and revenue while maintaining full control over their digital rights.

CONX Nest An AI-powered creative platform designed to support secondary creators and digital artists. Nest integrates and connects a broad range of AI tools and creative resources, enabling users to produce, refine, and expand their works into IP-based digital assets, thereby fostering continuous innovation within the CONX ecosystem.

CONX Arena A creative competition platform where creators across diverse fields can present, evaluate, and evolve their ideas and works. Through structured review and recognition processes, Arena promotes creative excellence and strengthens community engagement across the CONX creative economy.

CONX Pulse The core platform for Real World Asset (RWA) issuance and distribution, designed to ensure trust, transparency, and interoperability. Pulse enables users to issue, exchange, and manage tokenized real-world assets on-chain, forming a key foundation for open and compliant digital finance infrastructure.

Vir CONX (CONX)

Uradna spletna stran

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o CONX

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta CONX?
Če bi kriptovaluta CONX rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute CONX.
Pomembne panožne novosti CONX (CONX)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Raziščite več o kriptovaluti CONX

