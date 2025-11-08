Današnja cena CONX

Današnja cena kriptovalute CONX (CONX) v živo je $ 0.02303662, s spremembo 8.74 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz CONX v USD je $ 0.02303662 na CONX.

Kriptovaluta CONX je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 19,577,648, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 849.52M CONX. V zadnjih 24 urah se je CONX trgovalo med $ 0.02063215 (najnižje) in $ 0.02304549 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1.4, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.02004586.

V kratkoročni uspešnosti se je CONX premaknil +1.58% v zadnji uri in -13.20% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije CONX (CONX)

Tržna kapitalizacija $ 19.58M$ 19.58M $ 19.58M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 46.09M$ 46.09M $ 46.09M Zaloga v obtoku 849.52M 849.52M 849.52M Skupna ponudba 1,999,921,732.5821 1,999,921,732.5821 1,999,921,732.5821

Trenutna tržna kapitalizacija CONX je $ 19.58M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba CONX je 849.52M, skupna ponudba pa znaša 1999921732.5821. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 46.09M.