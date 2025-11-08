Današnja cena Xpanse

Današnja cena kriptovalute Xpanse (HZN) v živo je $ 0.00209303, s spremembo 6.60 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz HZN v USD je $ 0.00209303 na HZN.

Kriptovaluta Xpanse je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 395,606, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 188.89M HZN. V zadnjih 24 urah se je HZN trgovalo med $ 0.00194358 (najnižje) in $ 0.00212769 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1.62, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00168822.

V kratkoročni uspešnosti se je HZN premaknil -0.77% v zadnji uri in -9.09% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Xpanse (HZN)

Tržna kapitalizacija $ 395.61K$ 395.61K $ 395.61K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 542.90K$ 542.90K $ 542.90K Zaloga v obtoku 188.89M 188.89M 188.89M Skupna ponudba 259,212,710.4218291 259,212,710.4218291 259,212,710.4218291

Trenutna tržna kapitalizacija Xpanse je $ 395.61K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba HZN je 188.89M, skupna ponudba pa znaša 259212710.4218291. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 542.90K.