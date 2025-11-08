BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Xpanse v živo je 0.00209303 USD. Tržna kapitalizacija HZN je 395,606 USD. Spremljajte posodobitve cen iz HZN v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Xpanse Cena (HZN)

Cena 1 HZN v USD v živo:

$0.00209303
+6.60%1D
Xpanse (HZN) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 20:26:15 (UTC+8)

Današnja cena Xpanse

Današnja cena kriptovalute Xpanse (HZN) v živo je $ 0.00209303, s spremembo 6.60 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz HZN v USD je $ 0.00209303 na HZN.

Kriptovaluta Xpanse je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 395,606, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 188.89M HZN. V zadnjih 24 urah se je HZN trgovalo med $ 0.00194358 (najnižje) in $ 0.00212769 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1.62, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00168822.

V kratkoročni uspešnosti se je HZN premaknil -0.77% v zadnji uri in -9.09% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Xpanse (HZN)

$ 395.61K
--
$ 542.90K
188.89M
259,212,710.4218291
Trenutna tržna kapitalizacija Xpanse je $ 395.61K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba HZN je 188.89M, skupna ponudba pa znaša 259212710.4218291. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 542.90K.

Zgodovina cene Xpanse, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.00194358
24H Nizka
$ 0.00212769
24H Visoka

$ 0.00194358
$ 0.00212769
$ 1.62
$ 0.00168822
-0.77%

+6.60%

-9.09%

-9.09%

Zgodovina cen Xpanse (HZN) v USD

Danes je bila sprememba cene Xpanse v USD $ +0.00012967.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Xpanse v USD $ -0.0002886583.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Xpanse v USD $ -0.0001430412.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Xpanse v USD $ -0.0006915866419286658.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.00012967+6.60%
30 dni$ -0.0002886583-13.79%
60 dni$ -0.0001430412-6.83%
90 dni$ -0.0006915866419286658-24.83%

Napoved cene za kriptovaluto Xpanse

Napoved cene Xpanse (HZN) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena HZN v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Xpanse (HZN) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Xpanse lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Kaj je Xpanse (HZN)

With its diverse liquidity layers, Xpanse offers DeFi traders low fees, deep liquidity, zero slippage, access to over 340+ markets, and up to 60x leverage. Each layer is tailored to support various trading strategies, providing unparalleled flexibility and precision.

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Xpanse

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Xpanse?
Če bi kriptovaluta Xpanse rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Xpanse.
Pomembne panožne novosti Xpanse (HZN)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Raziščite več o kriptovaluti Xpanse

