BorzaDEX+
Kupi kriptovaluteTrgiSpotFutures500XEarnDogodki
Več
Flip Fest
Današnja cena kriptovalute XOXNO v živo je 0.0219205 USD. Tržna kapitalizacija XOXNO je 1,459,443 USD. Spremljajte posodobitve cen iz XOXNO v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute XOXNO v živo je 0.0219205 USD. Tržna kapitalizacija XOXNO je 1,459,443 USD. Spremljajte posodobitve cen iz XOXNO v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o XOXNO

Informacije o ceni XOXNO

Kaj je XOXNO

Bela knjiga XOXNO

Uradna spletna stran XOXNO

Tokenomika XOXNO

Napoved cen XOXNO

Zaslužek

Airdrop+

Novice

Blog

Poučite se

XOXNO Logotip

XOXNO Cena (XOXNO)

Nerazporejeno

Cena 1 XOXNO v USD v živo:

$0.02188308
$0.02188308$0.02188308
+21.00%1D
mexc
Ti podatki so pridobljeni od tretjih oseb. MEXC deluje izključno kot zbiralec informacij. Raziščite druge žetone, ki kotirajo na trgu MEXC spot!
USD
XOXNO (XOXNO) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 19:42:07 (UTC+8)

Današnja cena XOXNO

Današnja cena kriptovalute XOXNO (XOXNO) v živo je $ 0.0219205, s spremembo 20.50 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz XOXNO v USD je $ 0.0219205 na XOXNO.

Kriptovaluta XOXNO je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1,459,443, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 66.43M XOXNO. V zadnjih 24 urah se je XOXNO trgovalo med $ 0.01762189 (najnižje) in $ 0.02199712 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.291313, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.01518844.

V kratkoročni uspešnosti se je XOXNO premaknil +1.73% v zadnji uri in +20.49% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije XOXNO (XOXNO)

$ 1.46M
$ 1.46M$ 1.46M

--
----

$ 2.20M
$ 2.20M$ 2.20M

66.43M
66.43M 66.43M

99,961,155.13491412
99,961,155.13491412 99,961,155.13491412

Trenutna tržna kapitalizacija XOXNO je $ 1.46M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba XOXNO je 66.43M, skupna ponudba pa znaša 99961155.13491412. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 2.20M.

Zgodovina cene XOXNO, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.01762189
$ 0.01762189$ 0.01762189
24H Nizka
$ 0.02199712
$ 0.02199712$ 0.02199712
24H Visoka

$ 0.01762189
$ 0.01762189$ 0.01762189

$ 0.02199712
$ 0.02199712$ 0.02199712

$ 0.291313
$ 0.291313$ 0.291313

$ 0.01518844
$ 0.01518844$ 0.01518844

+1.73%

+20.50%

+20.49%

+20.49%

Zgodovina cen XOXNO (XOXNO) v USD

Danes je bila sprememba cene XOXNO v USD $ +0.00372935.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene XOXNO v USD $ -0.0065885109.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene XOXNO v USD $ -0.0026583472.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene XOXNO v USD $ -0.01247664250267674.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.00372935+20.50%
30 dni$ -0.0065885109-30.05%
60 dni$ -0.0026583472-12.12%
90 dni$ -0.01247664250267674-36.27%

Napoved cene za kriptovaluto XOXNO

Napoved cene XOXNO (XOXNO) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena XOXNO v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen XOXNO (XOXNO) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena XOXNO lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute XOXNO v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen XOXNO za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute XOXNO.

Kaj je XOXNO (XOXNO)

The $XOXNO Token is developed to play a critical role and serve as the key facilitator for transactional processes and engagement mechanisms within the XOXNO ecosystem. The token plays a crucial role in enabling transactions and rewarding participants within the XOXNO ecosystem, which includes a vibrant marketplace for non-fungible tokens (NFTs) and prospective collaborations with web2 brands. Its strategic importance lies in both its utility as a digital asset and its capacity to integrate and enhance the diverse aspects of the XOXNO ecosystem.

xShard: Sovereign Shards will enable the usage of $XOXNO token as a gas payment token, while for our validators that will run the entire shard $XOXNO is part of the requirements to run the nodes as each validator will have to use the $XOXNO via the liquid staking contract to get $sXOXNO. Validators will have to stake in a pair $sXOXNO with $xEGLD (our liquid staking token for EGLD) in order to join the eligible list of nodes. More details will be described about the process closer to the official launch of the product first by MultiversX foundation and then by us.

XOXNO Real Yield Liquid Staking: Users can stake their $XOXNO tokens in exchange for $sXOXNO. The benefit of holding $sXOXNO stems from its capacity to accumulate rewards from the XOXNO Accumulator as holders of $sXOXNO will receive a portion of the tokens accumulated in the pool, thereby providing an attractive incentive for long-term engagement and investment in the XOXNO ecosystem.

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o XOXNO

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta XOXNO?
Če bi kriptovaluta XOXNO rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute XOXNO.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 19:42:07 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti XOXNO (XOXNO)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Raziščite več o kriptovaluti XOXNO

Več kriptovalut za raziskovanje

Najboljše kriptovalute s tržnimi podatki, ki so na voljo na MEXC

VROČE

Trenutno priljubljene kriptovalute, ki pridobivajo pomembno pozornost na trgu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Na novo dodano

Nedavno kotirane kriptovalute, ki so na voljo za trgovanje

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Najboljši dobitniki

Današnje top kripto vzponi

BNBird

BNBird

BIRD

$0.5200
$0.5200$0.5200

+940.00%

Flux

Flux

FLUX

$0.29722
$0.29722$0.29722

+171.85%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000017279
$0.000017279$0.000017279

+187.98%

DEGENFI

DEGENFI

DEGENFI

$0.00000000002287
$0.00000000002287$0.00000000002287

+43.11%

0G

0G

0G

$1.538
$1.538$1.538

+47.31%

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.