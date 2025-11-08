Današnja cena XOXNO

Današnja cena kriptovalute XOXNO (XOXNO) v živo je $ 0.0219205, s spremembo 20.50 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz XOXNO v USD je $ 0.0219205 na XOXNO.

Kriptovaluta XOXNO je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1,459,443, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 66.43M XOXNO. V zadnjih 24 urah se je XOXNO trgovalo med $ 0.01762189 (najnižje) in $ 0.02199712 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.291313, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.01518844.

V kratkoročni uspešnosti se je XOXNO premaknil +1.73% v zadnji uri in +20.49% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije XOXNO (XOXNO)

Tržna kapitalizacija $ 1.46M$ 1.46M $ 1.46M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 2.20M$ 2.20M $ 2.20M Zaloga v obtoku 66.43M 66.43M 66.43M Skupna ponudba 99,961,155.13491412 99,961,155.13491412 99,961,155.13491412

Trenutna tržna kapitalizacija XOXNO je $ 1.46M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba XOXNO je 66.43M, skupna ponudba pa znaša 99961155.13491412. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 2.20M.