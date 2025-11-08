Današnja cena kriptovalute XOXNO v živo je 0.0219205 USD. Tržna kapitalizacija XOXNO je 1,459,443 USD. Spremljajte posodobitve cen iz XOXNO v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute XOXNO v živo je 0.0219205 USD. Tržna kapitalizacija XOXNO je 1,459,443 USD. Spremljajte posodobitve cen iz XOXNO v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute XOXNO (XOXNO) v živo je $ 0.0219205, s spremembo 20.50 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz XOXNO v USD je $ 0.0219205 na XOXNO.
Kriptovaluta XOXNO je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1,459,443, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 66.43M XOXNO. V zadnjih 24 urah se je XOXNO trgovalo med $ 0.01762189 (najnižje) in $ 0.02199712 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.291313, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.01518844.
V kratkoročni uspešnosti se je XOXNO premaknil +1.73% v zadnji uri in +20.49% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.
Tržne informacije XOXNO (XOXNO)
$ 1.46M
$ 1.46M$ 1.46M
--
----
$ 2.20M
$ 2.20M$ 2.20M
66.43M
66.43M 66.43M
99,961,155.13491412
99,961,155.13491412 99,961,155.13491412
Trenutna tržna kapitalizacija XOXNO je $ 1.46M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba XOXNO je 66.43M, skupna ponudba pa znaša 99961155.13491412. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 2.20M.
Zgodovina cene XOXNO, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.01762189
$ 0.01762189$ 0.01762189
24H Nizka
$ 0.02199712
$ 0.02199712$ 0.02199712
24H Visoka
$ 0.01762189
$ 0.01762189$ 0.01762189
$ 0.02199712
$ 0.02199712$ 0.02199712
$ 0.291313
$ 0.291313$ 0.291313
$ 0.01518844
$ 0.01518844$ 0.01518844
+1.73%
+20.50%
+20.49%
+20.49%
Zgodovina cen XOXNO (XOXNO) v USD
Danes je bila sprememba cene XOXNO v USD $ +0.00372935. V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene XOXNO v USD $ -0.0065885109. V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene XOXNO v USD $ -0.0026583472. V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene XOXNO v USD $ -0.01247664250267674.
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.00372935
+20.50%
30 dni
$ -0.0065885109
-30.05%
60 dni
$ -0.0026583472
-12.12%
90 dni
$ -0.01247664250267674
-36.27%
Napoved cene za kriptovaluto XOXNO
Napoved cene XOXNO (XOXNO) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena XOXNO v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen XOXNO (XOXNO) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena XOXNO lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute XOXNO v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen XOXNO za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute XOXNO.
Kaj je XOXNO (XOXNO)
The $XOXNO Token is developed to play a critical role and serve as the key facilitator for transactional processes and engagement mechanisms within the XOXNO ecosystem. The token plays a crucial role in enabling transactions and rewarding participants within the XOXNO ecosystem, which includes a vibrant marketplace for non-fungible tokens (NFTs) and prospective collaborations with web2 brands. Its strategic importance lies in both its utility as a digital asset and its capacity to integrate and enhance the diverse aspects of the XOXNO ecosystem.
xShard: Sovereign Shards will enable the usage of $XOXNO token as a gas payment token, while for our validators that will run the entire shard $XOXNO is part of the requirements to run the nodes as each validator will have to use the $XOXNO via the liquid staking contract to get $sXOXNO. Validators will have to stake in a pair $sXOXNO with $xEGLD (our liquid staking token for EGLD) in order to join the eligible list of nodes. More details will be described about the process closer to the official launch of the product first by MultiversX foundation and then by us.
XOXNO Real Yield Liquid Staking: Users can stake their $XOXNO tokens in exchange for $sXOXNO. The benefit of holding $sXOXNO stems from its capacity to accumulate rewards from the XOXNO Accumulator as holders of $sXOXNO will receive a portion of the tokens accumulated in the pool, thereby providing an attractive incentive for long-term engagement and investment in the XOXNO ecosystem.
The $XOXNO Token is developed to play a critical role and serve as the key facilitator for transactional processes and engagement mechanisms within the XOXNO ecosystem. The token plays a crucial role in enabling transactions and rewarding participants within the XOXNO ecosystem, which includes a vibrant marketplace for non-fungible tokens (NFTs) and prospective collaborations with web2 brands. Its strategic importance lies in both its utility as a digital asset and its capacity to integrate and enhance the diverse aspects of the XOXNO ecosystem.
xShard: Sovereign Shards will enable the usage of $XOXNO token as a gas payment token, while for our validators that will run the entire shard $XOXNO is part of the requirements to run the nodes as each validator will have to use the $XOXNO via the liquid staking contract to get $sXOXNO. Validators will have to stake in a pair $sXOXNO with $xEGLD (our liquid staking token for EGLD) in order to join the eligible list of nodes. More details will be described about the process closer to the official launch of the product first by MultiversX foundation and then by us.
XOXNO Real Yield Liquid Staking: Users can stake their $XOXNO tokens in exchange for $sXOXNO. The benefit of holding $sXOXNO stems from its capacity to accumulate rewards from the XOXNO Accumulator as holders of $sXOXNO will receive a portion of the tokens accumulated in the pool, thereby providing an attractive incentive for long-term engagement and investment in the XOXNO ecosystem.
MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!
Če bi kriptovaluta XOXNO rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute XOXNO.
Koliko je kriptovaluta XOXNO vredna danes?
Današnja cena kriptovalute XOXNO je $ 0.0219205. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta XOXNO še vedno dobra naložba?
XOXNO ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v XOXNO, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto XOXNO?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto XOXNO v vrednosti --.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute XOXNO?
Cena kriptovalute XOXNO se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute XOXNO v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena XOXNO.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute XOXNO?
Na ceno XOXNO vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,061.96
+1.25%
ETH
3,427.73
+3.94%
SOL
159.79
+2.81%
USDC
1.0004
-0.01%
COAI
1.1965
+9.49%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za XOXNO na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par XOXNO/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute XOXNO gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute XOXNO letos rasla?
Cena kriptovalute XOXNO bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute XOXNO (XOXNO).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 19:42:07 (UTC+8)
Pomembne panožne novosti XOXNO (XOXNO)
Čas (UTC+8)
Vrsta
Informacije
11-08 07:05:00
Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04
Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41
Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.