Današnja cena XOE

Današnja cena kriptovalute XOE (XOE) v živo je $ 0.00025633, s spremembo 6.84 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz XOE v USD je $ 0.00025633 na XOE.

Kriptovaluta XOE je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 230,531, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 897.56M XOE. V zadnjih 24 urah se je XOE trgovalo med $ 0.00023558 (najnižje) in $ 0.00028899 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00046938, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00008182.

V kratkoročni uspešnosti se je XOE premaknil +1.98% v zadnji uri in -16.95% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije XOE (XOE)

Tržna kapitalizacija $ 230.53K$ 230.53K $ 230.53K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 256.84K$ 256.84K $ 256.84K Zaloga v obtoku 897.56M 897.56M 897.56M Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija XOE je $ 230.53K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba XOE je 897.56M, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 256.84K.