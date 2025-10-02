Tokenomika Xitcoin ($XTC)
Tokenomika in analiza cen Xitcoin ($XTC)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Xitcoin ($XTC), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Xitcoin ($XTC)
Xitcoin ($XTC) is a decentralized token deployed on the Cronos blockchain, designed to enable secure and efficient digital transactions. With a focus on interoperability and scalability, Xitcoin aims to support a modular Web3 ecosystem. The project combines simplicity with long-term utility, as it prepares to integrate into its own native blockchain while remaining active on Cronos and other compatible networks through wrapped versions. This dual approach ensures adaptability, ecosystem growth, and cross-platform relevance.
Tokenomika Xitcoin ($XTC): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Xitcoin ($XTC) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov $XTC, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov $XTC.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko $XTC, raziščite ceno žetona $XTC v živo!
