Odkrijte ključne vpoglede v Xitcoin ($XTC), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Xitcoin ($XTC), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Xitcoin ($XTC) is a decentralized token deployed on the Cronos blockchain, designed to enable secure and efficient digital transactions. With a focus on interoperability and scalability, Xitcoin aims to support a modular Web3 ecosystem. The project combines simplicity with long-term utility, as it prepares to integrate into its own native blockchain while remaining active on Cronos and other compatible networks through wrapped versions. This dual approach ensures adaptability, ecosystem growth, and cross-platform relevance.

Zdaj, ko razumete tokenomiko $XTC, raziščite ceno žetona $XTC v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov $XTC, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Xitcoin ($XTC) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal $XTC? Naša stran za napovedovanje cen $XTC združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

