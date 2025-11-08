Današnja cena Xian

Današnja cena kriptovalute Xian (XIAN) v živo je $ 0.00719201, s spremembo 0.56 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz XIAN v USD je $ 0.00719201 na XIAN.

Kriptovaluta Xian je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 124,405, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 17.30M XIAN. V zadnjih 24 urah se je XIAN trgovalo med $ 0.00714602 (najnižje) in $ 0.00749119 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.01092697, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00287465.

V kratkoročni uspešnosti se je XIAN premaknil +0.27% v zadnji uri in -2.74% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Xian (XIAN)

Tržna kapitalizacija $ 124.41K$ 124.41K $ 124.41K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 799.10K$ 799.10K $ 799.10K Zaloga v obtoku 17.30M 17.30M 17.30M Skupna ponudba 111,109,835.0 111,109,835.0 111,109,835.0

Trenutna tržna kapitalizacija Xian je $ 124.41K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba XIAN je 17.30M, skupna ponudba pa znaša 111109835.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 799.10K.