Informacije o xHaven (XVN)
xHaven is the first and largest NFT marketplace built on the Flare Network. It serves as a dedicated platform for the creation, trading, and management of NFTs (Non-Fungible Tokens) within the Flare ecosystem. With over $6 million in traded volume, xHaven provides users with a seamless and secure environment to engage in NFT transactions. The platform leverages the unique capabilities of the Flare Network to offer a robust marketplace, emphasizing decentralization and interoperability for digital asset trading.
Tokenomika xHaven (XVN): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike xHaven (XVN) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov XVN, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov XVN.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko XVN, raziščite ceno žetona XVN v živo!
