Odkrijte ključne vpoglede v xHaven (XVN), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za xHaven (XVN), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

xHaven is the first and largest NFT marketplace built on the Flare Network. It serves as a dedicated platform for the creation, trading, and management of NFTs (Non-Fungible Tokens) within the Flare ecosystem. With over $6 million in traded volume, xHaven provides users with a seamless and secure environment to engage in NFT transactions. The platform leverages the unique capabilities of the Flare Network to offer a robust marketplace, emphasizing decentralization and interoperability for digital asset trading.

xHaven is the first and largest NFT marketplace built on the Flare Network. It serves as a dedicated platform for the creation, trading, and management of NFTs (Non-Fungible Tokens) within the Flare ecosystem. With over $6 million in traded volume, xHaven provides users with a seamless and secure environment to engage in NFT transactions. The platform leverages the unique capabilities of the Flare Network to offer a robust marketplace, emphasizing decentralization and interoperability for digital asset trading.

Zdaj, ko razumete tokenomiko XVN, raziščite ceno žetona XVN v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov XVN, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike xHaven (XVN) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal XVN? Naša stran za napovedovanje cen XVN združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.