Današnja cena xFractal

Današnja cena kriptovalute xFractal (FRACTAL) v živo je --, s spremembo 8.57 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz FRACTAL v USD je -- na FRACTAL.

Kriptovaluta xFractal je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 385,973, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.09M FRACTAL. V zadnjih 24 urah se je FRACTAL trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00201832, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je FRACTAL premaknil +0.26% v zadnji uri in -25.77% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije xFractal (FRACTAL)

Tržna kapitalizacija $ 385.97K$ 385.97K $ 385.97K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 385.97K$ 385.97K $ 385.97K Zaloga v obtoku 999.09M 999.09M 999.09M Skupna ponudba 999,085,350.709814 999,085,350.709814 999,085,350.709814

Trenutna tržna kapitalizacija xFractal je $ 385.97K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba FRACTAL je 999.09M, skupna ponudba pa znaša 999085350.709814. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 385.97K.