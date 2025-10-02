Tokenomika Xetra AI (XETRA)
Tokenomika in analiza cen Xetra AI (XETRA)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Xetra AI (XETRA), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Xetra AI (XETRA)
XETRA AI: The AI-Powered Blockchain Development Platform
XETRA AI empowers creators to transform ideas into profitable decentralized applications through advanced artificial intelligence. Our platform revolutionizes blockchain development by enabling anyone to create sophisticated dApps through natural language descriptions, while providing robust monetization opportunities through our integrated marketplace.
Development Capabilities
- Intuitive natural language processing for app creation
- Comprehensive application generation system
- Multi-chain deployment architecture (ETH, SOL, Base)
- Advanced AI-driven development tools
- Automated testing and optimization
Application Ecosystem
- Decentralized Finance (DeFi) Applications
- Blockchain Games and Entertainment
- Social Platforms and Communities
- Analytics and Tracking Tools
- Custom Business Solutions
Monetization Framework
- Integrated marketplace for application distribution
- Flexible pricing models for creators
- Direct revenue from application usage
- Built-in token-based reward system
- Community-driven discovery system
Tokenomika Xetra AI (XETRA): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Xetra AI (XETRA) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov XETRA, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov XETRA.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko XETRA, raziščite ceno žetona XETRA v živo!
Napoved cene XETRA
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal XETRA? Naša stran za napovedovanje cen XETRA združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zakaj izbrati MEXC?
MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti