Današnja cena XEND IT

Današnja cena kriptovalute XEND IT (XEND) v živo je --, s spremembo 1.71 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz XEND v USD je -- na XEND.

Kriptovaluta XEND IT je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 21,947, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1000.00M XEND. V zadnjih 24 urah se je XEND trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je XEND premaknil -0.19% v zadnji uri in -7.38% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije XEND IT (XEND)

Tržna kapitalizacija $ 21.95K$ 21.95K $ 21.95K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 21.95K$ 21.95K $ 21.95K Zaloga v obtoku 1000.00M 1000.00M 1000.00M Skupna ponudba 999,999,609.924682 999,999,609.924682 999,999,609.924682

Trenutna tržna kapitalizacija XEND IT je $ 21.95K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba XEND je 1000.00M, skupna ponudba pa znaša 999999609.924682. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 21.95K.