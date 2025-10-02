Tokenomika Xandeum (XAND)

Odkrijte ključne vpoglede v Xandeum (XAND), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
2025-10-02
Tokenomika in analiza cen Xandeum (XAND)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Xandeum (XAND), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 5.74M
Skupna ponudba:
$ 4.01B
Razpoložljivi obtok:
$ 1.34B
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 17.15M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.01842785
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.0022804
Trenutna cena:
$ 0.00425155
Informacije o Xandeum (XAND)

Xandeum is building a scalable, decentralized storage layer for the Solana blockchain. It aims to solve the "blockchain storage trilemma" by providing a solution that is:

Scalable: Able to store massive amounts of data (exabytes+) to support data-intensive applications.

Smart Contract Native: Seamlessly integrated with Solana's smart contract platform, enabling efficient data interaction for dApps.  

Random Access: Allows for quick and cost-effective retrieval of specific data within a dataset.

Xandeum's liquid staking pool allows SOL holders to earn rewards from both staking and storage fees. It is the first multi-validator pool sharing block rewards with stakers.

XAND is the governance token of the Xandeum ecosystem, giving holders voting rights in the Xandeum DAO and enabling them to shape the future of the platform.

Uradna spletna stran:
https://www.xandeum.network/
Bela knjiga:
https://docs.xandeum.network/

Tokenomika Xandeum (XAND): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Xandeum (XAND) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov XAND, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov XAND.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko XAND, raziščite ceno žetona XAND v živo!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

