Današnja cena X1000

Današnja cena kriptovalute X1000 (X1000) v živo je $ 0.00170935, s spremembo 4.59 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz X1000 v USD je $ 0.00170935 na X1000.

Kriptovaluta X1000 je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 15,460,977, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 9.00B X1000. V zadnjih 24 urah se je X1000 trgovalo med $ 0.00159761 (najnižje) in $ 0.0017547 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00198036, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je X1000 premaknil -0.62% v zadnji uri in -7.34% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije X1000 (X1000)

Tržna kapitalizacija $ 15.46M$ 15.46M $ 15.46M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 15.46M$ 15.46M $ 15.46M Zaloga v obtoku 9.00B 9.00B 9.00B Skupna ponudba 8,999,998,147.428326 8,999,998,147.428326 8,999,998,147.428326

