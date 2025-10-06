Informacije o ceni X Trade AI (XTRADE) v (USD)

24-urni razpon sprememb cen: $ 0 $ 0 $ 0 24H Nizka $ 0 $ 0 $ 0 24H Visoka 24H Nizka $ 0$ 0 $ 0 24H Visoka $ 0$ 0 $ 0 Najvišja vseh časov $ 0.00893922$ 0.00893922 $ 0.00893922 Najnižja cena $ 0$ 0 $ 0 Sprememba cene (1H) -- Sprememba cene (1D) -- Sprememba cene (7D) +9.16% Sprememba cene (7D) +9.16%

Cena X Trade AI (XTRADE) v realnem času je --. V zadnjih 24 urah se je XTRADE trgovalo med najnižjo vrednostjo $ 0 in najvišjo vrednostjo $ 0, kar kaže na aktivno tržno nestanovitnost. Najvišja cena XTRADE v vseh časov je $ 0.00893922, medtem ko je njegova najnižja cena v vseh časov $ 0.

Kratkoročna uspešnost XTRADE se je v zadnji uri spremenila za --, v 24 urah -- in v 7 dneh +9.16%. To vam omogoča hiter pregled najnovejših gibanj cen in tržne dinamike na MEXC.

Tržne informacije X Trade AI (XTRADE)

Tržna kapitalizacija $ 10.27K$ 10.27K $ 10.27K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 10.27K$ 10.27K $ 10.27K Zaloga v obtoku 999.72M 999.72M 999.72M Skupna ponudba 999,720,234.282023 999,720,234.282023 999,720,234.282023

