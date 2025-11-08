Današnja cena WURK

Današnja cena kriptovalute WURK (WURK) v živo je $ 0.00032554, s spremembo 9.38 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz WURK v USD je $ 0.00032554 na WURK.

Kriptovaluta WURK je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 325,518, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.84M WURK. V zadnjih 24 urah se je WURK trgovalo med $ 0.00027363 (najnižje) in $ 0.00040487 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00414195, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00008026.

V kratkoročni uspešnosti se je WURK premaknil -1.68% v zadnji uri in -41.96% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije WURK (WURK)

Tržna kapitalizacija $ 325.52K$ 325.52K $ 325.52K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 325.52K$ 325.52K $ 325.52K Zaloga v obtoku 999.84M 999.84M 999.84M Skupna ponudba 999,836,745.188394 999,836,745.188394 999,836,745.188394

