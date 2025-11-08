Današnja cena WUFF

Današnja cena kriptovalute WUFF (WUFF) v živo je --, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz WUFF v USD je -- na WUFF.

Kriptovaluta WUFF je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 278,614, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 954.99M WUFF. V zadnjih 24 urah se je WUFF trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00334803, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je WUFF premaknil -- v zadnji uri in -17.73% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije WUFF (WUFF)

Tržna kapitalizacija $ 278.61K$ 278.61K $ 278.61K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 278.61K$ 278.61K $ 278.61K Zaloga v obtoku 954.99M 954.99M 954.99M Skupna ponudba 954,991,552.0260036 954,991,552.0260036 954,991,552.0260036

Trenutna tržna kapitalizacija WUFF je $ 278.61K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba WUFF je 954.99M, skupna ponudba pa znaša 954991552.0260036. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 278.61K.