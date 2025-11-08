Današnja cena WuAI

Današnja cena kriptovalute WuAI (WUAI) v živo je --, s spremembo 33.15 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz WUAI v USD je -- na WUAI.

Kriptovaluta WuAI je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 53,608, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 832.91M WUAI. V zadnjih 24 urah se je WUAI trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je WUAI premaknil +1.75% v zadnji uri in -55.72% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije WuAI (WUAI)

Tržna kapitalizacija $ 53.61K$ 53.61K $ 53.61K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 63.91K$ 63.91K $ 63.91K Zaloga v obtoku 832.91M 832.91M 832.91M Skupna ponudba 992,907,818.0421511 992,907,818.0421511 992,907,818.0421511

Trenutna tržna kapitalizacija WuAI je $ 53.61K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba WUAI je 832.91M, skupna ponudba pa znaša 992907818.0421511. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 63.91K.