Kaj je WZEDX

Tokenomika Wrapped Zedxion (WZEDX) Odkrijte ključne vpoglede v Wrapped Zedxion (WZEDX), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času. Valuta USD

Tokenomika in analiza cen Wrapped Zedxion (WZEDX) Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Wrapped Zedxion (WZEDX), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu. Tržna kapitalizacija: $ 25.23M $ 25.23M $ 25.23M Skupna ponudba: $ 4.51B $ 4.51B $ 4.51B Razpoložljivi obtok: $ 61.27M $ 61.27M $ 61.27M FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): $ 1.86B $ 1.86B $ 1.86B Najvišja vrednost vseh časov: $ 0.55216 $ 0.55216 $ 0.55216 Najnižja vrednost vseh časov: $ 0.223268 $ 0.223268 $ 0.223268 Trenutna cena: $ 0.41381 $ 0.41381 $ 0.41381 Preberite več o ceni Wrapped Zedxion (WZEDX) Kupite WZEDX zdaj!

Informacije o Wrapped Zedxion (WZEDX) Uradna spletna stran: https://zedscan.net/ Bela knjiga: https://docs.zedscan.net/

Tokenomika Wrapped Zedxion (WZEDX): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe Razumevanje tokenomike Wrapped Zedxion (WZEDX) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala. Ključne metrike in njihov izračun: Skupna ponudba: Največje število žetonov WZEDX, ki so bili ali še bodo ustvarjeni. Razpoložljivi obtok: Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti. Največjo obtok: Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov WZEDX. FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku. Stopnja inflacije: Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen. Zakaj so trgovcem te metrike pomembne? Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost. Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen. Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora. Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti. Zdaj, ko razumete tokenomiko WZEDX, raziščite ceno žetona WZEDX v živo!

