Današnja cena Wrapped Zedxion

Današnja cena kriptovalute Wrapped Zedxion (WZEDX) v živo je $ 0.458086, s spremembo 4.26 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz WZEDX v USD je $ 0.458086 na WZEDX.

Kriptovaluta Wrapped Zedxion je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 27,936,714, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 61.27M WZEDX. V zadnjih 24 urah se je WZEDX trgovalo med $ 0.437617 (najnižje) in $ 0.461004 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.55216, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.223268.

V kratkoročni uspešnosti se je WZEDX premaknil +0.03% v zadnji uri in -4.51% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Wrapped Zedxion (WZEDX)

Tržna kapitalizacija $ 27.94M$ 27.94M $ 27.94M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 2.06B$ 2.06B $ 2.06B Zaloga v obtoku 61.27M 61.27M 61.27M Skupna ponudba 4,512,781,925.0 4,512,781,925.0 4,512,781,925.0

