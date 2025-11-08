Današnja cena Wrapped XPL

Današnja cena kriptovalute Wrapped XPL (WXPL) v živo je $ 0.305829, s spremembo 13.46 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz WXPL v USD je $ 0.305829 na WXPL.

Kriptovaluta Wrapped XPL je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 24,180,414, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 78.58M WXPL. V zadnjih 24 urah se je WXPL trgovalo med $ 0.268257 (najnižje) in $ 0.34956 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1.69, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.227505.

V kratkoročni uspešnosti se je WXPL premaknil -1.64% v zadnji uri in +2.96% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Wrapped XPL (WXPL)

