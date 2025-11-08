Današnja cena Wrapped XOC

Današnja cena kriptovalute Wrapped XOC (WXOC) v živo je $ 0.220419, s spremembo 1.86 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz WXOC v USD je $ 0.220419 na WXOC.

Kriptovaluta Wrapped XOC je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 3,884,836, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 17.57M WXOC. V zadnjih 24 urah se je WXOC trgovalo med $ 0.214156 (najnižje) in $ 0.225029 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.258007, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.20779.

V kratkoročni uspešnosti se je WXOC premaknil -0.72% v zadnji uri in -4.36% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Wrapped XOC (WXOC)

Tržna kapitalizacija $ 3.88M$ 3.88M $ 3.88M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 3.88M$ 3.88M $ 3.88M Zaloga v obtoku 17.57M 17.57M 17.57M Skupna ponudba 17,574,891.15720483 17,574,891.15720483 17,574,891.15720483

Trenutna tržna kapitalizacija Wrapped XOC je $ 3.88M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba WXOC je 17.57M, skupna ponudba pa znaša 17574891.15720483. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 3.88M.