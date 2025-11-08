Današnja cena Wrapped TAC

Današnja cena kriptovalute Wrapped TAC (WTAC) v živo je $ 0.00521289, s spremembo 0.07 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz WTAC v USD je $ 0.00521289 na WTAC.

Kriptovaluta Wrapped TAC je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1,215,278, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 233.13M WTAC. V zadnjih 24 urah se je WTAC trgovalo med $ 0.00510453 (najnižje) in $ 0.00599307 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.0173277, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00403269.

V kratkoročni uspešnosti se je WTAC premaknil +0.98% v zadnji uri in -0.77% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Wrapped TAC (WTAC)

Tržna kapitalizacija $ 1.22M$ 1.22M $ 1.22M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 1.22M$ 1.22M $ 1.22M Zaloga v obtoku 233.13M 233.13M 233.13M Skupna ponudba 233,133,403.6842162 233,133,403.6842162 233,133,403.6842162

