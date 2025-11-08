Današnja cena Wrapped stkscUSD

Današnja cena kriptovalute Wrapped stkscUSD (WSTKSCUSD) v živo je $ 1.013, s spremembo 0.12 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz WSTKSCUSD v USD je $ 1.013 na WSTKSCUSD.

Kriptovaluta Wrapped stkscUSD je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 4,011,071, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 3.96M WSTKSCUSD. V zadnjih 24 urah se je WSTKSCUSD trgovalo med $ 1.012 (najnižje) in $ 1.016 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1.025, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.903572.

V kratkoročni uspešnosti se je WSTKSCUSD premaknil -- v zadnji uri in -0.41% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Wrapped stkscUSD (WSTKSCUSD)

Tržna kapitalizacija $ 4.01M$ 4.01M $ 4.01M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 4.01M$ 4.01M $ 4.01M Zaloga v obtoku 3.96M 3.96M 3.96M Skupna ponudba 3,960,132.957019 3,960,132.957019 3,960,132.957019

