Tokenomika Wrapped stETH (WSTETH)
Tokenomika in analiza cen Wrapped stETH (WSTETH)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Wrapped stETH (WSTETH), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Wrapped stETH (WSTETH)
wstETH is a wrapped version of stETH. Instead of rebasing, or changing account holdings daily it is similar to a c-token. It represents a pro-rata ownership of the staked ETH (stETH). When someone exits wstETH they are returned principal stETH + stETH earnings.
Lido is a liquid staking protocol for POS blockchains. It gives you a liquid token that represents your staked collateral and earnings over time. Lido removes the need to run infrastructure and enabling continued participation in DeFi.
wstETH is minted and burned as stETH is wrapped and unwrapped.
Tokenomika Wrapped stETH (WSTETH): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Wrapped stETH (WSTETH) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov WSTETH, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov WSTETH.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
