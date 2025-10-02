Odkrijte ključne vpoglede v Wrapped stETH (WSTETH), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Wrapped stETH (WSTETH), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Lido is a liquid staking protocol for POS blockchains. It gives you a liquid token that represents your staked collateral and earnings over time. Lido removes the need to run infrastructure and enabling continued participation in DeFi.

wstETH is a wrapped version of stETH. Instead of rebasing, or changing account holdings daily it is similar to a c-token. It represents a pro-rata ownership of the staked ETH (stETH). When someone exits wstETH they are returned principal stETH + stETH earnings.

wstETH is minted and burned as stETH is wrapped and unwrapped.

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov WSTETH, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Wrapped stETH (WSTETH) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

