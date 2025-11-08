Današnja cena Wrapped SOMI

Današnja cena kriptovalute Wrapped SOMI (WSOMI) v živo je $ 0.400271, s spremembo 17.19 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz WSOMI v USD je $ 0.400271 na WSOMI.

Kriptovaluta Wrapped SOMI je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 16,090,510, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 40.20M WSOMI. V zadnjih 24 urah se je WSOMI trgovalo med $ 0.335017 (najnižje) in $ 0.411277 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1.81, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.314929.

V kratkoročni uspešnosti se je WSOMI premaknil +1.58% v zadnji uri in -0.27% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Wrapped SOMI (WSOMI)

Tržna kapitalizacija $ 16.09M$ 16.09M $ 16.09M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 16.09M$ 16.09M $ 16.09M Zaloga v obtoku 40.20M 40.20M 40.20M Skupna ponudba 40,199,132.18893886 40,199,132.18893886 40,199,132.18893886

