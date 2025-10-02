Odkrijte ključne vpoglede v Wrapped Savings rUSD (WSRUSD), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Reservoir is a multicollateral yield bearing stablecoin backed by RWAs and onchain strategies (tbills, overcollateralized onchain lending, funding rate strategies). This flexible infrastructure allows for consistently high yields paid out to through varying market conditions and sets up Reservoir to be the primary candidate for looping strategies. Reservoir is live on Ethereum & Berachain and recently crossed $250m in TVL.

Zdaj, ko razumete tokenomiko WSRUSD, raziščite ceno žetona WSRUSD v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov WSRUSD, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Wrapped Savings rUSD (WSRUSD) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal WSRUSD? Naša stran za napovedovanje cen WSRUSD združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

