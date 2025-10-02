Tokenomika Wrapped SAFU (WSAFU)

Odkrijte ključne vpoglede v Wrapped SAFU (WSAFU), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 12:59:05 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen Wrapped SAFU (WSAFU)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Wrapped SAFU (WSAFU), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 8.66K
Skupna ponudba:
$ 3.69M
Razpoložljivi obtok:
$ 3.69M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 8.66K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.060222
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.00208032
Trenutna cena:
$ 0.00234798
Informacije o Wrapped SAFU (WSAFU)

Safura is a decentralized protection protocol designed to cover Web3 users and projects from risks like exploits, cyberattacks, and smart contract vulnerabilities. Safura is a DeFi cover alternative for risk-sharing among members. It allows members to purchase various cover products to protect against risks. The $SAFU token is used within the protocol for risk sharing.

Digital assets' value has increased to the trillions over the years. The Web3 economy has a lot of potential but in order for wider adoption, it needs to be safe. Currently, less than 1% of digital assets are covered. This presents a unique opportunity for cover to fill the gap. The implementation of cover will enhance community trust and protect against risks like exchange failures, cyber-attacks, and lost or stolen wallet keys. Safura will provide its own platform while embedding cover offerings on DEXes & wallet front-ends.

Smart contract security shouldn't end with the audit report. Safura, a DAO founded by auditors and members of the AuditOne ecosystem, has forked a protocol for asset cover (a clean fork of Nexus Mutual with different parameters & tokenomics) which is being deployed on the Sonic blockchain. Community members can choose to have their funds protected with coverage, giving them peace of mind and protecting their assets from potential risks. Projects can purchase coverage to increase community trust, knowing they're protected against potential vulnerabilities. For AuditOne, it's about putting skin in the game and backing our audits with long-term security guarantees.

Uradna spletna stran:
https://www.safura.io/
Bela knjiga:
https://docs.safura.io/

Tokenomika Wrapped SAFU (WSAFU): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Wrapped SAFU (WSAFU) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov WSAFU, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov WSAFU.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko WSAFU, raziščite ceno žetona WSAFU v živo!

