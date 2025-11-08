Današnja cena Wrapped RBNT

Današnja cena kriptovalute Wrapped RBNT (WRBNT) v živo je $ 0.0060457, s spremembo 4.77 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz WRBNT v USD je $ 0.0060457 na WRBNT.

Kriptovaluta Wrapped RBNT je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 5,255,141, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 869.25M WRBNT. V zadnjih 24 urah se je WRBNT trgovalo med $ 0.00577516 (najnižje) in $ 0.00635236 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.03076976, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00559331.

V kratkoročni uspešnosti se je WRBNT premaknil +0.62% v zadnji uri in -4.38% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Wrapped RBNT (WRBNT)

Tržna kapitalizacija $ 5.26M$ 5.26M $ 5.26M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 10.01M$ 10.01M $ 10.01M Zaloga v obtoku 869.25M 869.25M 869.25M Skupna ponudba 1,656,106,510.674855 1,656,106,510.674855 1,656,106,510.674855

