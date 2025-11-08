Današnja cena Wrapped Peaq

Današnja cena kriptovalute Wrapped Peaq (WPEAQ) v živo je $ 0.073197, s spremembo 11.60 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz WPEAQ v USD je $ 0.073197 na WPEAQ.

Kriptovaluta Wrapped Peaq je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 7,396,764, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 100.94M WPEAQ. V zadnjih 24 urah se je WPEAQ trgovalo med $ 0.063627 (najnižje) in $ 0.076576 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.147401, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.058887.

V kratkoročni uspešnosti se je WPEAQ premaknil -0.40% v zadnji uri in -10.83% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Wrapped Peaq (WPEAQ)

Tržna kapitalizacija $ 7.40M
Volumen (24H) --
Popolnoma razredčna tržna kapitalizacija $ 7.40M
Zaloga v obtoku 100.94M
Skupna ponudba 100,944,366.5281426

