Kaj je WSTPEAQ

Tokenomika Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) Odkrijte ključne vpoglede v Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času. Valuta USD

Tokenomika in analiza cen Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu. Tržna kapitalizacija: $ 22.60K $ 22.60K $ 22.60K Skupna ponudba: $ 436.97K $ 436.97K $ 436.97K Razpoložljivi obtok: $ 436.97K $ 436.97K $ 436.97K FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): $ 22.60K $ 22.60K $ 22.60K Najvišja vrednost vseh časov: $ 0.147635 $ 0.147635 $ 0.147635 Najnižja vrednost vseh časov: $ 0.050404 $ 0.050404 $ 0.050404 Trenutna cena: $ 0.051712 $ 0.051712 $ 0.051712 Preberite več o ceni Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) Kupite WSTPEAQ zdaj!

Informacije o Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) Uradna spletna stran: https://www.parasail.network/

Tokenomika Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe Razumevanje tokenomike Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala. Ključne metrike in njihov izračun: Skupna ponudba: Največje število žetonov WSTPEAQ, ki so bili ali še bodo ustvarjeni. Razpoložljivi obtok: Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti. Največjo obtok: Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov WSTPEAQ. FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku. Stopnja inflacije: Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen. Zakaj so trgovcem te metrike pomembne? Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost. Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen. Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora. Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti. Zdaj, ko razumete tokenomiko WSTPEAQ, raziščite ceno žetona WSTPEAQ v živo!

Napoved cene WSTPEAQ Želite vedeti, v katero smer se bo gibal WSTPEAQ? Naša stran za napovedovanje cen WSTPEAQ združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost. Oglejte si napoved cene žetona WSTPEAQ zdaj!

Zakaj izbrati MEXC? MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut. Več kot 4,000 trgovalnih parov na trgih spot in terminskih pogodb Najhitrejše kotacije žetonov med borzami CEX #1 likvidnost v panogi Najnižje pristojbine, podprte s storitvami za stranke 24 ur na dan, 7 dni v tednu Preglednost nad 100-% rezerv žetonov za sredstva uporabnikov Izjemno nizke vstopne ovire: nakup kriptovalut z le 1 USDT

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT : Najlažja pot do kriptovalut! Kupite zdaj!