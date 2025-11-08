Današnja cena Wrapped Parasail Staked PEAQ

Današnja cena kriptovalute Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) v živo je $ 0.072813, s spremembo 2.96 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz WSTPEAQ v USD je $ 0.072813 na WSTPEAQ.

Kriptovaluta Wrapped Parasail Staked PEAQ je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 32,494, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 436.96K WSTPEAQ. V zadnjih 24 urah se je WSTPEAQ trgovalo med $ 0.07289 (najnižje) in $ 0.075037 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.147635, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.063703.

V kratkoročni uspešnosti se je WSTPEAQ premaknil -2.96% v zadnji uri in -16.16% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ)

Tržna kapitalizacija $ 32.49K$ 32.49K $ 32.49K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 32.49K$ 32.49K $ 32.49K Zaloga v obtoku 436.96K 436.96K 436.96K Skupna ponudba 436,961.5287737987 436,961.5287737987 436,961.5287737987

Trenutna tržna kapitalizacija Wrapped Parasail Staked PEAQ je $ 32.49K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba WSTPEAQ je 436.96K, skupna ponudba pa znaša 436961.5287737987. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 32.49K.