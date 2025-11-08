Današnja cena Wrapped M

Današnja cena kriptovalute Wrapped M (WM) v živo je $ 2.46, s spremembo 0.82 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz WM v USD je $ 2.46 na WM.

Kriptovaluta Wrapped M je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 2,459,537, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 993.08K WM. V zadnjih 24 urah se je WM trgovalo med $ 2.45 (najnižje) in $ 2.89 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 2.96, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.363505.

V kratkoročni uspešnosti se je WM premaknil -0.10% v zadnji uri in +0.70% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Wrapped M (WM)

Tržna kapitalizacija $ 2.46M$ 2.46M $ 2.46M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 2.46M$ 2.46M $ 2.46M Zaloga v obtoku 993.08K 993.08K 993.08K Skupna ponudba 993,100.8506524076 993,100.8506524076 993,100.8506524076

Trenutna tržna kapitalizacija Wrapped M je $ 2.46M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba WM je 993.08K, skupna ponudba pa znaša 993100.8506524076. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 2.46M.