Današnja cena Wrapped HSK

Današnja cena kriptovalute Wrapped HSK (WHSK) v živo je $ 0.33467, s spremembo 1.04 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz WHSK v USD je $ 0.33467 na WHSK.

Kriptovaluta Wrapped HSK je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1,250,245, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 3.74M WHSK. V zadnjih 24 urah se je WHSK trgovalo med $ 0.321664 (najnižje) in $ 0.339107 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.608571, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.270455.

V kratkoročni uspešnosti se je WHSK premaknil +0.01% v zadnji uri in +4.86% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Wrapped HSK (WHSK)

Tržna kapitalizacija $ 1.25M$ 1.25M $ 1.25M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 1.25M$ 1.25M $ 1.25M Zaloga v obtoku 3.74M 3.74M 3.74M Skupna ponudba 3,735,873.647037686 3,735,873.647037686 3,735,873.647037686

Trenutna tržna kapitalizacija Wrapped HSK je $ 1.25M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba WHSK je 3.74M, skupna ponudba pa znaša 3735873.647037686. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.25M.