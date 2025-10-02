Odkrijte ključne vpoglede v Wrapped HLP (WHLP), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Wrapped HyperLiquidity Provider (WHLP), developed by Looping Collective, is a USD-denominated token that automatically deposits into HLP. Initially valued at 1.00 USD per WHLP, its value appreciates over time as HLP rewards accrue. WHLP is a tokenized representation of HyperLiquidity Provider (HLP), that enables holders to earn HLP’s yield while retaining full liquidity and DeFi composability on HyperEVM.

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov WHLP, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Wrapped HLP (WHLP) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

