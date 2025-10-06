Informacije o ceni Wrapped HLP (WHLP) v (USD)

24-urni razpon sprememb cen: $ 1.012 24H Nizka $ 1.029 24H Visoka Najvišja vseh časov $ 1.048 Najnižja cena $ 0.915753 Sprememba cene (1H) -0.17% Sprememba cene (1D) -0.30% Sprememba cene (7D) +0.29%

Cena Wrapped HLP (WHLP) v realnem času je $1.02. V zadnjih 24 urah se je WHLP trgovalo med najnižjo vrednostjo $ 1.012 in najvišjo vrednostjo $ 1.029, kar kaže na aktivno tržno nestanovitnost. Najvišja cena WHLP v vseh časov je $ 1.048, medtem ko je njegova najnižja cena v vseh časov $ 0.915753.

Kratkoročna uspešnost WHLP se je v zadnji uri spremenila za -0.17%, v 24 urah -0.30% in v 7 dneh +0.29%. To vam omogoča hiter pregled najnovejših gibanj cen in tržne dinamike na MEXC.

Tržne informacije Wrapped HLP (WHLP)

Tržna kapitalizacija $ 6.91M Volumen (24H) -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 6.91M Zaloga v obtoku 6.76M Skupna ponudba 6,758,122.59364

Trenutna tržna kapitalizacija Wrapped HLP je $ 6.91M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba WHLP je 6.76M, skupna ponudba pa znaša 6758122.59364. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 6.91M.