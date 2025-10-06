Današnja cena Wrapped HLP v živo je 1.02 USD. Spremljajte posodobitve cen WHLP v USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več. Zdaj lahko na MEXC-u enostavno raziskujete gibanje cen WHLP.Današnja cena Wrapped HLP v živo je 1.02 USD. Spremljajte posodobitve cen WHLP v USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več. Zdaj lahko na MEXC-u enostavno raziskujete gibanje cen WHLP.

$1.02
-0.30%1D
Wrapped HLP (WHLP) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-06 06:34:51 (UTC+8)

Informacije o ceni Wrapped HLP (WHLP) v (USD)

24-urni razpon sprememb cen:
$ 1.012
24H Nizka
$ 1.029
24H Visoka

$ 1.012
$ 1.029
$ 1.048
$ 0.915753
-0.17%

-0.30%

+0.29%

+0.29%

Cena Wrapped HLP (WHLP) v realnem času je $1.02. V zadnjih 24 urah se je WHLP trgovalo med najnižjo vrednostjo $ 1.012 in najvišjo vrednostjo $ 1.029, kar kaže na aktivno tržno nestanovitnost. Najvišja cena WHLP v vseh časov je $ 1.048, medtem ko je njegova najnižja cena v vseh časov $ 0.915753.

Kratkoročna uspešnost WHLP se je v zadnji uri spremenila za -0.17%, v 24 urah -0.30% in v 7 dneh +0.29%. To vam omogoča hiter pregled najnovejših gibanj cen in tržne dinamike na MEXC.

Tržne informacije Wrapped HLP (WHLP)

$ 6.91M
--
$ 6.91M
6.76M
6,758,122.59364
Trenutna tržna kapitalizacija Wrapped HLP je $ 6.91M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba WHLP je 6.76M, skupna ponudba pa znaša 6758122.59364. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 6.91M.

Zgodovina cen Wrapped HLP (WHLP) v USD

Danes je bila sprememba cene Wrapped HLP v USD $ -0.003138838639388.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Wrapped HLP v USD $ +0.0027288060.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Wrapped HLP v USD $ +0.0111414600.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Wrapped HLP v USD $ +0.0197430938383247.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ -0.003138838639388-0.30%
30 dni$ +0.0027288060+0.27%
60 dni$ +0.0111414600+1.09%
90 dni$ +0.0197430938383247+1.97%

Kaj je Wrapped HLP (WHLP)

Wrapped HyperLiquidity Provider (WHLP), developed by Looping Collective, is a USD-denominated token that automatically deposits into HLP. Initially valued at 1.00 USD per WHLP, its value appreciates over time as HLP rewards accrue. WHLP is a tokenized representation of HyperLiquidity Provider (HLP), that enables holders to earn HLP’s yield while retaining full liquidity and DeFi composability on HyperEVM.

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!

Napoved cene Wrapped HLP (USD)

Koliko bo Wrapped HLP (WHLP) vreden v USD jutri, prihodnji teden ali prihodnji mesec? Na kakšno vrednost bi lahko bil ocenjen vaše premoženje v Wrapped HLP (WHLP) leta 2025, 2026, 2027, 2028 – ali celo čez 10 ali 20 let? Z našim orodjem za napovedovanje cen lahko preučite kratkoročne in dolgoročne napovedi za Wrapped HLP.

Preverite napoved cene Wrapped HLP zdaj!

WHLP v lokalne valute

Tokenomika Wrapped HLP (WHLP)

Z razumevanjem tokenomike Wrapped HLP (WHLP) lahko dobite globlji vpogled v dolgoročno vrednost in potencial rasti. Tokenomika razkriva osnovno strukturo ekonomije projekta, od tega, kako se žetoni razdeljujejo, do tega, kako se upravlja njihova ponudba. Spoznajte obsežno tokenomiko WHLP zdaj!

Ljudje zanima tudi: Druga vprašanja o Wrapped HLP (WHLP)

Koliko je danes vreden Wrapped HLP (WHLP)?
Cena WHLP v živo v USD je 1.02 USD, ki se posodablja v realnem času z najnovejšimi tržnimi podatki.
Kakšna je trenutna cena WHLP v USD?
Trenutna cena WHLP v USD je $ 1.02. Preverite Pretvorbo MEXC za natančno pretvorbo žetonov.
Kolikšna je tržna kapitalizacija družbe Wrapped HLP?
Tržna kapitalizacija za WHLP je $ 6.91M USD. Tržna vrednost = trenutna cena × ponudba v obtoku. Označuje skupno tržno vrednost žetona in njegovo razvrstitev.
Kolikšen je razpoložljivi obtok WHLP?
Razpoložljivi obtok WHLP je 6.76M USD.
Kolikšna je bila najvišja cena (ATH) v zgodovini WHLP?
WHLP je dosegel ceno najvišjo ceno ATH v višini 1.048 USD.
Kolikšna je bila najnižja cena WHLP vseh časov (ATL)?
WHLP vije dosegel najnižjo ceno ATL v višini 0.915753 USD.
Kolikšen je volumen trgovanja WHLP?
24-urni volumen trgovanja v živo za WHLP je -- USD.
Bo WHLP zrasel?
Cena WHLP se lahko letos zviša, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo preverite napovedi cen WHLP.
