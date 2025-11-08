Današnja cena Wrapped Goat Bitcoin

Današnja cena kriptovalute Wrapped Goat Bitcoin (WGBTC) v živo je $ 102,785, s spremembo 1.68 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz WGBTC v USD je $ 102,785 na WGBTC.

Kriptovaluta Wrapped Goat Bitcoin je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 350,323, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 3.41 WGBTC. V zadnjih 24 urah se je WGBTC trgovalo med $ 100,725 (najnižje) in $ 102,943 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 124,609, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 100,203.

V kratkoročni uspešnosti se je WGBTC premaknil -0.15% v zadnji uri in -7.12% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Wrapped Goat Bitcoin (WGBTC)

Trenutna tržna kapitalizacija Wrapped Goat Bitcoin je $ 350.32K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba WGBTC je 3.41, skupna ponudba pa znaša 3.408321652036629. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 350.32K.