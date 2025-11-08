Današnja cena Wrapped Elephant

Današnja cena kriptovalute Wrapped Elephant (WELEPHANT) v živo je $ 0.00497335, s spremembo 6.88 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz WELEPHANT v USD je $ 0.00497335 na WELEPHANT.

Kriptovaluta Wrapped Elephant je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 145,380, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 29.23M WELEPHANT. V zadnjih 24 urah se je WELEPHANT trgovalo med $ 0.00465139 (najnižje) in $ 0.00505393 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00642276, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00412634.

V kratkoročni uspešnosti se je WELEPHANT premaknil -0.09% v zadnji uri in -6.89% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Wrapped Elephant (WELEPHANT)

Tržna kapitalizacija $ 145.38K$ 145.38K $ 145.38K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 145.38K$ 145.38K $ 145.38K Zaloga v obtoku 29.23M 29.23M 29.23M Skupna ponudba 29,226,013.94112869 29,226,013.94112869 29,226,013.94112869

Trenutna tržna kapitalizacija Wrapped Elephant je $ 145.38K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba WELEPHANT je 29.23M, skupna ponudba pa znaša 29226013.94112869. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 145.38K.