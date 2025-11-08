Današnja cena Wrapped DOR

Današnja cena kriptovalute Wrapped DOR (WDOR) v živo je $ 0.00261948, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz WDOR v USD je $ 0.00261948 na WDOR.

Kriptovaluta Wrapped DOR je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 65,487, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 25.00M WDOR. V zadnjih 24 urah se je WDOR trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00916377, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je WDOR premaknil -- v zadnji uri in -11.31% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Wrapped DOR (WDOR)

Tržna kapitalizacija $ 65.49K$ 65.49K $ 65.49K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 65.49K$ 65.49K $ 65.49K Zaloga v obtoku 25.00M 25.00M 25.00M Skupna ponudba 25,000,000.0 25,000,000.0 25,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Wrapped DOR je $ 65.49K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba WDOR je 25.00M, skupna ponudba pa znaša 25000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 65.49K.